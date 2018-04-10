В Татарстане почти на 2 млрд рублей увеличили финансирование программы управления госимуществом

Правительство РТ увеличило финансирование госпрограммы «Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014—2020 годы» с 6,9 до 8,79 млрд рублей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина размещено на портале правой информации республики.

В 2018 году объем финансирования программы составит 726,39 млн рублей вместо 155,96 млн рублей. В 2019-м и 2020 году для ее реализации будет выделено 181,82 и 186,56 млн рублей. Ранее предполагалось, что за эти годы объем финансирования госпрограммы «Управление государственным имуществом Республики Татарстан...» составит по 160,14 млн рублей.

Финансирование программы будет происходить за счет средств бюджета Республики Татарстан.

Ранее правительство РТ на 4 млрд рублей увеличило финансирование госпрограммы по пожарной безопасности.