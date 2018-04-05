В Татарстане на 4 млрд рублей увеличили финансирование госпрограммы по пожарной безопасности

Правительство РТ увеличило финансирование госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014—2020 годы» с 24,2 млрд до 28,6 млрд. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина размещено на портале правой информации республики.

Часть средств в размере 1 млрд рублей будет привлечена из бюджета Татарстана, остальные 3,4 млрд — из бюджета РФ. Почти вся сумма уйдет на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность». Объем финансирования на период с 2018 по 2020 год увеличен на 4,2 млрд до 19,3 млрд рублей.

Остальные 200 млн направят на финансирование подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Также увеличится финансирование подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».



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