Инфляция в Башкирии с начала года достигла 0,7%

В январе — марте 2017 года инфляция в Башкирии составила 0,7%. При этом за месяц потребительские цены выросли на 0,2%.

По данным Башкортостанстата, в марте в республике цены на продовольственные товары выросли на 0,4%. При этом с начала года рост составил 1,2%.

Сильнее всего в республике выросли цены на свеклу — 28,3% за месяц. Картофель подорожал на 10%, лук репчатый, капуста и морковь — на 4,7—13,8%.

При этом огурцы подешевели на 24%. Снизились также цены на молоко, гречку и муку.

Башкортостанстат сообщает также, что табачные изделия подорожали на 1,8%, цветы — на 4,4%, снизились цены на мобильные телефоны, ювелирные изделия из золота, отдельные виды печатных изданий и газовое моторное топливо.

В сфере услуг платеж за мобильный интернет вырос на 5,3%, минуту разговора по сотовой связи — на 10,3%, SMS-сообщение — на 11,2%.

Ранее Центробанк сообщал, что инфляция в России стабилизировалась. По данным ЦБ, рост цен остановился на 2,5%.

