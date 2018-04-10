В Пензе появится этнографический парк

В Пензе планируется открыть этнографический парк. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Этнопарк создадут в сквере «Семейный» на улице Антонова. Здесь установят дома-павильоны, представляющие обычаи русской, татарской, чувашской и мордовской деревень.

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам и национальной кухне. Также в этнопарке планируется проводить национальные праздники и народные гулянья.

«Здесь разместятся деревянные домики, оставшиеся от проведения Всероссийского Сабантуя. Они очень открытые, а мы хотим, чтобы этнопарк работал круглый год. Нужно их модернизировать, поставить на фундамент, подвести коммуникации», — рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе осмотра территории.

