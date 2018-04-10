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Верховный суд оставил арест Ливады без изменений

12:25, 10.04.2018 22
Верховный суд оставил арест Ливады без изменений
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ оставила арест Анатолия Ливады без изменений.

Прокурором по делу было представлено апелляционное представление на изменение меры пресечения, также апелляционные жалобы были направлены адвокатами обвиняемого.

Как сообщил корреспондент «Реального времени», судебная коллегия приняла решение оставить арест Анатолия Ливады до 13 мая без изменений.

Ранее сообщалось, что сторона защиты, обвиняемый и даже прокурор просили о более мягкой мере, не связанной с лишением свободы. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 22

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Зачем нам прокуратура. Которая тесает зубы о «правельный суд»
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  • Анонимно 10 апр
    Вот такая справедливость. Вот она правда Мусин дома. Ливада в СИЗО.
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  • Анонимно 10 апр
    Стройка стоит. Ливада сидит. Лучшего решение так и не предложили. Выпускайте застройщика, оказывайте содействие. Только такой тандем приводит к результаты. Всеми доказанная схема
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    Анонимно 10 апр
    Он что сам будет на стройке работать, чтобы достроить дома - активов, то у него нет, давно выведены из бизнеса. Или рассчитываете, что он откроет свои заначки.
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  • Анонимно 10 апр
    Деньги у Ливады кончились.
    Суд выносит выгодные решения
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  • Анонимно 10 апр
    Застройщик в СИЗО, активы Фона разбазарены, дольщики достраивают дома за свои средства....кому это выгодно?....
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  • Анонимно 10 апр
    Дольщикам толку нет от посадки Ливады,им квартиры нужны...устали быть разменной монетой в чужих разборках...Свободу нашему застройщику!!!Пусть достраивает ЖК МЧС...
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  • Анонимно 10 апр
    Правильно,пусть сидит.Когда был на свободе кто мешал ему строить.Промотал деньги,теперь хочет свалить все на правительство,а сам он белый и пушистый.
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  • Анонимно 10 апр
    Не промотал,а не рассчитал свои возможности после такого щедрого подарка в виде 500 квартир работникам мвд вместо благодарности...уголовное дело получил.
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    Анонимно 10 апр
    А нам, что от этого легче? Взялся за дело отвечай.
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  • Анонимно 10 апр
    Пусть сидит. Деньги собрал и ничего не построил. Всякие планы лишь придумывал, чтобы дольщики ещё раз деньги собрали.
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    Анонимно 11 апр
    Ливада планы придумывал, а власти их отклоняли. Не вникая как можно применить эти планы или подкорректировать.
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  • Анонимно 10 апр
    Правительство взяло на свои плечи непосильную ношу дольщиков Ливады. Ему не дали строить и сами не торопятся. Проще кинуть их чем строить.
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  • Анонимно 10 апр
    Что он маньяк, убийца,террорист? Зачем его в клетке держать,факт хищения доказан?На стройке от него больше пользы будет,пусть достраивает и на пенсию....
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    Анонимно 10 апр
    Расхититель ,обманщик, аферист!
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  • Анонимно 10 апр
    Даже если считать 500 квартир у Ливады ушли мимо, а где остальные. Только ЖК МЧС 1500 дольщикоа сидят без квартир и без денег. А еще куча других строек. Где же деньги и где жилье.
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  • Анонимно 10 апр
    Отпкстить можно бы. ЕСЛИ ЕСТЬ ГДЕ ЖИТЬ ЕМУ, ПУСТЬ ДОМА И ЖИВЁТ , А НЕ КАК МЫ, ДОЛЬЩИКИ НА СЪЕМНОМ ЖИЛЬЕ.
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    Анонимно 11 апр
    Вы хотите сказать, что квартиры нужны только тем, кто живет ем с’емном жильё. А кто приобрёл для последующей продаже- им значит не нужны. Общаясь со своими соседями я знаю одну женщину, которая живет на съёмной квартире, и то приезжая.
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  • Анонимно 10 апр
    Отпустить или не отпустить, вопрос, так сказать, риторический. Вот, предположим, чисто из гуманных соображений этого господина отпустили под домашний арест. Спрашивается, а где был его гуманизм к людям, которых он обманул, кинув на квартиры, лишив людей покоя и ввергнув в годы ожидания своего жилья. Где был его гуманизм, когда к нему годами люди взывали, требуя исполнения обязательств. Где был гуманизм членов его шайки, которые годами обманывали нас всех, под благостными предлогами оттягивающими достройку наших домов. Где, спрашиваю? И еще, почему все считают, что если его выпустят под домашний арест, то он подключится к решению проблем дольщиков. Люди, в конце-то концов, не будьте столь наивны! До посадки ничего не строил, и не будет строить, да к тому же не имея никаких активов, как это нам преподносят. Будет на стройке на пару с женой шататься и с умным лицом втирать всем нам, что только общими усилиями, читай, силами дольщиков, дело сдвинется с места, вот это и будет. Мне абсолютно все равно, сколько и кому он отдал квартиры, мвдшникам или еще кому, не суть важна. Он лишил меня и многих сотен других людей будущего, и я жажду только одного - справедливости. Правда, без посадки жены и всей этой шайки я не почувствую всей полноты справедливости. Забегая вперед, отвечу сразу на вопрос - а кто будет достраивать наши дома? Достраивать будем мы, это ясно как Божий день, а ему и его жене и всем из его шайки-лейки одна дорога - в казенный дом. Модер пропусти, не могу читать этих стенаний по гуманизму
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    Анонимно 11 апр
    Написали много про верхушку айсберга. Проанализировать сложившуюся ситуацию не смогли или не захотели, что говорит о фейковой начинке. Чтобы исправлять ситуацию начать надо с истории, понять что произошло и по каким причинам вчера. Об этом говорят учителя истории на первом уроке в школе. Их этотого делаю вывод, что вы анализировать неспособны, изучили только алфавит и расположение букв на клавиатуре.
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    Анонимно 11 апр
    Если вы про причинно-следственные связи, то будьте уверены, я умею анализировать и видеть то, чего не видят другие. Весь расклад, что и как произошло и по чьей вине, могу сделать на раз-два, а если ли в этом смысл, если вы и вам подобные ратуете за освобождение господина, видимо, руководствуясь какими-то своими мыслями. В общем, бессмысленно все это. Да, и еще, его-таки выпустили, и вот теперь вы воочию убедитесь в моих словах
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  • Анонимно 11 апр
    Власти промониторили финансовое состояние дольщиков МЧС и пришли к выводу, что единицы живут на с’емных квартирах. Зато 63% имеют более одной квартиры. У половины покупка в мчс это инвестиции в перепродажу.
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