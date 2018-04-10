Верховный суд оставил арест Ливады без изменений

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ оставила арест Анатолия Ливады без изменений.

Прокурором по делу было представлено апелляционное представление на изменение меры пресечения, также апелляционные жалобы были направлены адвокатами обвиняемого.

Как сообщил корреспондент «Реального времени», судебная коллегия приняла решение оставить арест Анатолия Ливады до 13 мая без изменений.

Ранее сообщалось, что сторона защиты, обвиняемый и даже прокурор просили о более мягкой мере, не связанной с лишением свободы. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

