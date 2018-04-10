В Удмуртии из-за дольщиков отказались приватизировать Ипотечную корпорацию

Правительство Удмуртии исключило акции АО «Ипотечная корпорация Удмуртии» из прогнозного плана приватизации на 2018 год. Минземимущества УР напомнило, что компания помогает дольщикам и занимается другими социально значимыми проектами.

«По предложению Министерства строительства от 14 марта 2018 года рекомендовано исключить акции АО «ИКУР» из прогнозного плана приватизации на 2018 год в связи с тем, что общество является региональным оператором федеральной программы ипотечного жилищного кредитования и реализует социально значимые программы в республике, в том числе в отношении граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков», — приводит «Коммерсант» слова министра имущественных отношений региона Анны Боталовой.

Напомним, что решение приватизировать акции корпорации принял глава Удмуртии Александр Бречалов 5 августа 2017 года. С помощью вырученных от продажи денег планировалось уменьшить дефицит бюджета.