Предприятия Татарстана вышли в плюс с «Ростелекомом»

Более 500 компаний малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан воспользовались комплексным предложением «Ростелекома» «Быть в плюсе». Пакет в составе высокоскоростного доступа в интернет с дополнительными сервисами: «Виртуальной АТС», «Видеонаблюдением», «Управляемым Wi-Fi» и «Интерактивным телевидение для бизнеса» — дает возможность экономить на стоимости услуг до 70%.

Самым востребованным в Татарстане стал пакет с услугой «Виртуальная АТС». Его выбрали более половины предпринимателей. «Виртуальная АТС» — это корпоративный менеджер телефонных переговоров. Многоканальная телефонная связь с возможностью распределения вызовов повышает оперативность ответа клиентам в семь раз.

Рассказывает директор сети автотехцентров Илья Алаев: «В сфере обслуживания и ремонта автомобилей важно каждое обращение клиента, в том числе и по телефону. В Казани такая конкуренция, что если человек не дозванивается, то, скорее всего, он обратится в другой автосервис. Чтобы не потерять ни одного звонка, мы подключили «Виртуальную АТС» «Ростелекома», объединив в сеть все телефонные номера мастерских, которые у нас располагаются в разных частях города. Если администратор или мастер-приемщик занят, ответить клиенту может другой сотрудник. Для меня важно, что я сам через личный кабинет могу просматривать статистику звонков, управлять сценариями распределения входящих вызовов в зависимости от нагрузки той или иной мастерской».

Еще одна популярная в предпринимательской среде услуга в пакете «Быть в плюсе» — «Видеонаблюдение». Она позволяет дистанционно наблюдать за обстановкой на объекте, где установлены видеокамеры. Что происходит в офисе или на торговой площадке, владельцы бизнеса могут увидеть онлайн или в записи через мобильное приложение со смартфона или планшета.

«Интерактивное телевидение для бизнеса» предпочитают подключать владельцы кафе, ресторанов и гостиниц. Сервис позволяет публично транслировать телеканалы цифрового качества с возможностью паузы, записи и архива ТВ-передач.

«Управляемый Wi-Fi» дает предпринимателям возможность организовать для своих клиентов беспроводную сеть с регистрацией каждого пользователя. Бесплатный Wi-Fi повышает лояльность посетителей заведений, что приводит к увеличению среднего чека. Сервис популярен в сфере услуг и организации досуга.

«Новые пакетные предложения «Ростелекома» разработаны специально под потребности малого и среднего бизнеса. Предприниматели без лишних вложений получают скоростной интернет и необходимые инструменты для простого и технологичного управления бизнесом. При этом услуги в пакете обходятся в разы дешевле», — подчеркнул и.о. директора филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Эмиль Хайруллов.

Пакеты «Быть в плюсе» доступны как новым, так и действующим клиентам. Предложение доступно для подключения только по оптике. Стоимость пакета зависит от выбранной скорости доступа в интернет от 10 до 100 Мбит/c.

Узнать подробности можно на сайте https://kazan.rt.ru/b2b/autumn_campaign1 или по единому телефону 8-800-200-3000.

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