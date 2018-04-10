Форвард «Ак Барса» Иржи Секач может принять участие в финале Кубка Гагарина

Сегодня нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач занимался в общей группе на открытой тренировке команды в преддверии финала Кубка Гагарина, в котором «барсы» сыграют с московским ЦСКА. Чешский хоккеист сумел восстановиться после травмы и может принять участие в финальной серии.

Ранее, по сообщению пресс-службы КХЛ, форвард «барсов» был помещен в список травмированных до 27 апреля.

Чешский форвард получил травму руки в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга». Иржи Секач входит в пятерку лучших бомбардиров казанской команды в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету 12 (4+8) очков в 10 матчах с показателем полезности «+5».

Напомним, что 14 и 16 апреля в Казани пройдут первые матчи финальной серии Кубка Гагарина, в которой сыграют казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.