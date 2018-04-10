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Форвард «Ак Барса» Иржи Секач может принять участие в финале Кубка Гагарина

10:56, 10.04.2018 6
Форвард «Ак Барса» Иржи Секач может принять участие в финале Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Сегодня нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач занимался в общей группе на открытой тренировке команды в преддверии финала Кубка Гагарина, в котором «барсы» сыграют с московским ЦСКА. Чешский хоккеист сумел восстановиться после травмы и может принять участие в финальной серии.

Ранее, по сообщению пресс-службы КХЛ, форвард «барсов» был помещен в список травмированных до 27 апреля.

Чешский форвард получил травму руки в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга». Иржи Секач входит в пятерку лучших бомбардиров казанской команды в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету 12 (4+8) очков в 10 матчах с показателем полезности «+5».

Напомним, что 14 и 16 апреля в Казани пройдут первые матчи финальной серии Кубка Гагарина, в которой сыграют казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.

СпортХоккей
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    хорошая новость
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  • Анонимно 10 апр
    На 13 дней раньше? Фантастика или как? Может и травма была не такой уж страшной?
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    Анонимно 10 апр
    на уколах они иногда вынуждены играть в плей-офф. Цена победы слишком высока
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  • Анонимно 10 апр
    Почему первые матчи в Казани? цска же выше была по турн.таблице
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    Анонимно 10 апр
    Как выше? ЦСКА закончил турнир на 2 месте. А Барсы на 1 в восточной конференции.
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  • Анонимно 11 апр
    удачи тебе ак барс
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