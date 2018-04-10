Новости происшествий

21:03 МСК
Новости раздела
Происшествия

Владельца казанской обувной фабрики «Спартак» признали банкротом

10:50, 10.04.2018 1

Арбитражный суд РТ в пятницу, 6 апреля, признал бывшего владельца и гендиректора обувной фабрики «Спартак» Райхата Гарипова банкротом.

В суд иск о признании Гарипова банкротом подал «Тимер банк», которому владелец фабрики задолжал 15,2 млн рублей. Из них 15 млн рублей — кредит, 74 тыс. — проценты, 45 тыс. — неустойка, сообщает «Коммерсантъ».

Суд обязал финансового управляющего владельца «Спартака» до 3 сентября этого года распродать имущество в пользу кредиторов. Кроме того, было принято решение добиться признания недействительными сделок по продаже квартиры, дома и земельного участка должника.

Напомним, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало еще одной жертвой краха «Татфондбанка». Убыток фабрики по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Зато у АКИбанка прибыль возросла в 1,5 раза
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан