Владельца казанской обувной фабрики «Спартак» признали банкротом

Арбитражный суд РТ в пятницу, 6 апреля, признал бывшего владельца и гендиректора обувной фабрики «Спартак» Райхата Гарипова банкротом.

В суд иск о признании Гарипова банкротом подал «Тимер банк», которому владелец фабрики задолжал 15,2 млн рублей. Из них 15 млн рублей — кредит, 74 тыс. — проценты, 45 тыс. — неустойка, сообщает «Коммерсантъ».

Суд обязал финансового управляющего владельца «Спартака» до 3 сентября этого года распродать имущество в пользу кредиторов. Кроме того, было принято решение добиться признания недействительными сделок по продаже квартиры, дома и земельного участка должника.

Напомним, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало еще одной жертвой краха «Татфондбанка». Убыток фабрики по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей.