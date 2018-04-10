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Депардье исполнит песни Высоцкого на русском и французском языках

10:18, 10.04.2018 1
Депардье исполнит песни Высоцкого на русском и французском языках
Фото: commons.wikimedia.org / Cruks

По всей России пройдет гастрольный тур, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. В московском концерте примет участие французский актер Жерар Депардье. Он исполнит песни барда на французском и русском языках.

Тур стартовал в Крыму в ноябре спектаклем «Дороги Высоцкого». Постановку увидят зрители в Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске и Нижнем Новгороде, сообщает «РИА Новости».

Ранее Депардье сыграл роль Иосифа Сталина в экранизации романа Жана-Даниэля Бальтассата «Диван Сталина». После чего Минкультуры РФ отозвало у фильма прокатное удостоверение из-за показа в нем материалов, запрещенных законодательством.

ОбществоКультура Татарстан
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