Тулеева выдвинули в спикеры областного совета

Фото: скриншот

Депутаты Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета. Соответствующее обращение опубликовал на своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь Тулеева Антон Горелкин.



Помимо Горелкина под обращением подписались шесть депутатов, среди них экс-заместитель Тулеева Дмитрий Исламов, Евгений Косяненко, Татьяна Алексеева, Александр Максимов, Владимир Мельник и Павел Федяев. Напротив фамилии седьмого парламентария Александра Фокина подписи нет. Все подписавшие обращение входят во фракцию «Единая Россия».

«Под руководством губернатора Тулеева удалось преодолеть кризисное состояние, остановить закрытие шахт, взять курс на модернизацию промышленности. За эти годы Кузбасс стал одним из развитых индустриальных регионов России», — говорится в обращении.

Письма направили в Общественную палату, кузбасский Совет ветеранов, в муниципальные советы, депутатам облсовета и председателю областного Совета народных депутатов Алексею Синицыну.

«Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», — написал Горелкин в Facebook.

Ранее в интервью «Реальному времени» политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов рассказал, что Тулеев имеет невероятную волю к власти и не будет довольствоваться ролью пенсионера.

