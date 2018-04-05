Тулеева выдвинули в спикеры областного совета
Депутаты Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета. Соответствующее обращение опубликовал на своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь Тулеева Антон Горелкин.
Помимо Горелкина под обращением подписались шесть депутатов, среди них экс-заместитель Тулеева Дмитрий Исламов, Евгений Косяненко, Татьяна Алексеева, Александр Максимов, Владимир Мельник и Павел Федяев. Напротив фамилии седьмого парламентария Александра Фокина подписи нет. Все подписавшие обращение входят во фракцию «Единая Россия».
«Под руководством губернатора Тулеева удалось преодолеть кризисное состояние, остановить закрытие шахт, взять курс на модернизацию промышленности. За эти годы Кузбасс стал одним из развитых индустриальных регионов России», — говорится в обращении.
Письма направили в Общественную палату, кузбасский Совет ветеранов, в муниципальные советы, депутатам облсовета и председателю областного Совета народных депутатов Алексею Синицыну.
«Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», — написал Горелкин в Facebook.
Ранее в интервью «Реальному времени» политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов рассказал, что Тулеев имеет невероятную волю к власти и не будет довольствоваться ролью пенсионера.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
комментарии
2. цифры (если в башке кого положено, не возобладает чувство самосохранения вида, так скажем):
2.1. ширины коридоров;
2.2. и перевода земель;
есть 4хторпедный залп;
3. для справки когда 20 июля 1944 не сработало, то вывели четверых и при свете фар расстреляли..не помогло...
4. в наше время, когда прохфессора научного коммунизма с рыночной экономикой кочевников ещё под стол пешком ходили, истории учили лучше, но видимо не всех...