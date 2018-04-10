Вкладчикам «ИнтехБанка» выплатили 99,7% страхового возмещения на 13,5 млрд рублей

С 11 апреля 2017 года Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам ПАО «ИнтехБанк» 99,7% страхового возмещения на 13,5 млрд рублей.

За последний год на удовлетворение требований кредиторов направлено 1,7 млрд рублей, сообщается на сайте АСВ.



Кроме того требования «ИнтехБанка» на 4,9 млрд рублей были включены в реестр требований кредиторов -должников. Всего в процедуре банкротства находятся 38 должников банка, в том числе ПАО «Татфондбанк», ООО «Сувар-Девелопмент», ОАО «Домо» и ООО «Новая нефтехимия».



Также АСВ подало в суд 381 заявление о признании сделок недействительными на сумму 4,7 млрд рублей. Из них удовлетворено 26 заявлений на общую сумму чуть более 1 млрд рублей.



Ранее «Реальное время» писало, что «ИнтехБанк» в феврале выплатил кредиторам 11,5 млн рублей.