Елабуга вошла в число городов, в которых будет тестироваться проект «Умный город»

Елабуга вошла в число городов России, где будет тестироваться проект «Умный город». Об этом заявил журналистам глава Минстроя РФ Михаил Мень.



Также среди городов-пилотов числятся Ижевск и Сарапул в Удмуртии, Сосновый Бор в Ленинградской области, ЗАТО Новоуральск в Свердловской области и т. д., сообщает пресс-служба ведомства.

«Умный город — это не только городская среда. Это комплексное применение современных решений и в ЖКХ, и в обеспечении безопасности в городе, и в транспортной инфраструктуре и многое другое. В настоящее время мы планируем начать внедрение ряда передовых технологий и решений в нескольких регионах. Города-пилоты уже определены», — заявил Мень.