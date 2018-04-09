В России расширили список заболеваний для получения инвалидности

В России расширили перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность. Обновленные правила, утвержденные правительством, включают ряд новых заболеваний и критериев.



«В данный перечень впервые включены все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. Упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целого ряда заболеваний, которыми сейчас все чаще болеют дети», — цитирует «РИА Новости» вице-премьера Ольгу Голодец.

Изменения касаются всех инвалидов, проживающих в России. По последним данным, это 12 млн человек, из которых 651 тыс. — дети. При этом последние несколько лет среди детских болезней, по которым устанавливается инвалидность, первое место занимают психические расстройства.

Ранее сообщалось, что в результате повышения социальных пенсий на 2,9% средний размер социальной пенсии будет увеличен на 255 руб., средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — соответственно на 378 и на 382 рубля.