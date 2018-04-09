Пенсионный фонд через суд потребовал от оренбургского СИЗО №3 2,5 тысячи рублей
Оренбургское управление Пенсионного фонда подало иск в областной Арбитражный суд. ПФР потребовал от СИЗО №3 2,5 тысячи рублей.
Согласно материалам арбитража, Пенсионный фонд пытается взыскать со следственного изолятора часть обязательных платежей.
Суд назначил заседание на 3 мая.
Ранее сообщалось, что арбитраж Оренбурга рассмотрит дело о банкротстве ООО «СтройМостРеконструкция» 15 мая.Общество
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