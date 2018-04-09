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Пенсионный фонд через суд потребовал от оренбургского СИЗО №3 2,5 тысячи рублей

15:58, 09.04.2018
Пенсионный фонд через суд потребовал от оренбургского СИЗО №3 2,5 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оренбургское управление Пенсионного фонда подало иск в областной Арбитражный суд. ПФР потребовал от СИЗО №3 2,5 тысячи рублей.

Согласно материалам арбитража, Пенсионный фонд пытается взыскать со следственного изолятора часть обязательных платежей.

Суд назначил заседание на 3 мая.

Ранее сообщалось, что арбитраж Оренбурга рассмотрит дело о банкротстве ООО «СтройМостРеконструкция» 15 мая.

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