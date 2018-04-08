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Арбитраж Оренбурга рассмотрит дело о банкротстве «СтройМостРеконструкции» в середине мая

20:35, 08.04.2018
Арбитраж Оренбурга рассмотрит дело о банкротстве «СтройМостРеконструкции» в середине мая
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит дело о банкротстве ООО «СтройМостРеконструкция» 15 мая.

Временный управляющий компании назначил на 20 апреля собрание работников. На этом собрании планируется избрать представителя от работников должника, говорится в сообщении управляющего, опубликованном в газете «Коммерсантъ».

Напомним, что процедура наблюдения в отношении «СтройМостРеконструкции» была запущена в декабре 2017 года. В то же время компания занималась ремонтом развязки на Илекском шоссе.

В апреле этого года власти Оренбурга признали директора компании Алексея Жукова «Строителем года».


Бизнес
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