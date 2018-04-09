Верховный суд РТ отправил в больницу обвиняемого в убийстве двух человек

Вместо колонии на принудительное лечение к психиатрам отправил Верховный суд Татарстана 60-летнего жителя Сармановского района. Он обвинялся в двойном убийстве, но был признан невменяемым.



По версии обвинения, в ночь на 7 августа 2017 года обвиняемый жестоко, с помощью черенка от лопаты и металлической монтировки, избил двух своих собутыльников — мужчину и женщину. Оба скончались.

Первоначально эксперты сочли обвиняемого адекватным, однако в ходе судебного процесса в этом появились сомнения. В результате была назначена дополнительная амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

«Во время совершения правонарушения он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — поделились с «Реальным временем» выводами эксперты в прокуратуре РТ. По решению суда подсудимый будет направлен в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Если решение суда вступит в силу.

Ранее по подозрению в покушение на двойное убийство в Казани арестовали гражданина Азербайджана, открывшего стрельбу по соотечественникам.