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Бречалов взял недельный отпуск впервые за год

12:48, 09.04.2018 1
Бречалов взял недельный отпуск впервые за год
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в краткосрочный отпуск. Руководитель республики решил отдохнуть впервые с момента назначения.

«С 9 по 15 апреля глава Удмуртской Республики Александр Бречалов находится в краткосрочном отпуске», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства УР.

Напомним, что в начале апреля Бречалов уволил заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Андрея Лещинского.

Бречалов победил на выборах главы Удмуртии с результатом 78,2% голосов. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы республики.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    и пусть идет, отдохнет. Не человек что-ли?
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