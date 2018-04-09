Бречалов взял недельный отпуск впервые за год

Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в краткосрочный отпуск. Руководитель республики решил отдохнуть впервые с момента назначения.

«С 9 по 15 апреля глава Удмуртской Республики Александр Бречалов находится в краткосрочном отпуске», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства УР.

Напомним, что в начале апреля Бречалов уволил заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Андрея Лещинского.

Бречалов победил на выборах главы Удмуртии с результатом 78,2% голосов. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы республики.

