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Бречалов уволил замруководителя администрации главы Удмуртии

14:23, 06.04.2018
Бречалов уволил замруководителя администрации главы Удмуртии
Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Андрея Лещинского. Он подписал указ об освобождении чиновника от должности.

Он должен покинуть пост 13 апреля, передает «ФедералПресс».

Лещинский занимал этот пост с 2014 года, ранее он работал в центральном государственном архиве Удмуртской АССР. Кроме того, был директором «Международного Восточно-Европейского университета».

Напомним, что сегодня Бречалов назначил Игоря Титова министром здравоохранения УР. До этого он исполнял обязанности главы Минздрава республики.

ОбществоВласть Удмуртия
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