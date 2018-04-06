Бречалов уволил замруководителя администрации главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Андрея Лещинского. Он подписал указ об освобождении чиновника от должности.

Он должен покинуть пост 13 апреля, передает «ФедералПресс».

Лещинский занимал этот пост с 2014 года, ранее он работал в центральном государственном архиве Удмуртской АССР. Кроме того, был директором «Международного Восточно-Европейского университета».

Напомним, что сегодня Бречалов назначил Игоря Титова министром здравоохранения УР. До этого он исполнял обязанности главы Минздрава республики.