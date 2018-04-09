Казанцы вторые сутки не могут вылететь из Таиланда из-за поломки самолета
Жители Казани вторые сутки не могут вылететь из курортного города Паттайя (Таиланд) из-за неисправности самолета. Об этом «Реальному времени» рассказали пассажиры задержанного рейса.
Самолет должен был вылететь еще вчера вечером из местного аэропорта Утапао. Однако он оказался неисправен и пассажирам вынужденно пришлось продлить отдых.
По словам туристов, самолет принадлежит компании Royal Flight — российской чартерной авиакомпании со штаб-квартирой в Москве. Всего в Россию не могут вернуться около 330 человек, включая туристов из Казани. При этом на время задержки туроператор оплатил отдыхающим проживание в отеле и питание.
Пассажирам сообщили, что вылет самолета задерживается до 20.00, однако авиалайнер может отправиться в Россию и позже.
Накануне стало известно, что около 200 российских туристов двое суток не могут вернуться из Дубая в Москву из-за поломки самолета.Происшествия
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