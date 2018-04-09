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Казанцы вторые сутки не могут вылететь из Таиланда из-за поломки самолета

11:50, 09.04.2018 2
Казанцы вторые сутки не могут вылететь из Таиланда из-за поломки самолета
Фото: ru.wikipedia.org / Alex Snow

Жители Казани вторые сутки не могут вылететь из курортного города Паттайя (Таиланд) из-за неисправности самолета. Об этом «Реальному времени» рассказали пассажиры задержанного рейса.

Самолет должен был вылететь еще вчера вечером из местного аэропорта Утапао. Однако он оказался неисправен и пассажирам вынужденно пришлось продлить отдых.

По словам туристов, самолет принадлежит компании Royal Flight — российской чартерной авиакомпании со штаб-квартирой в Москве. Всего в Россию не могут вернуться около 330 человек, включая туристов из Казани. При этом на время задержки туроператор оплатил отдыхающим проживание в отеле и питание.

Пассажирам сообщили, что вылет самолета задерживается до 20.00, однако авиалайнер может отправиться в Россию и позже.

Накануне стало известно, что около 200 российских туристов двое суток не могут вернуться из Дубая в Москву из-за поломки самолета.

Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Тоже не могли вылететь из Таиланда (аэропорт в Утапао) в Казань. На полтора суток задержали рейс. Причём некоторых туристов успели посадить в на борт, но вскоре им сказали выходить. Ждали в аэропорту объяснений. Только через час явился представитель, не владеющий русским или английским. Он показал смс о том, что рейс отменяется по техническим причинам. Потом опять прошли через таможню, забрали багаж. Coral отвез на обед, потом в отель. Говорят, Pegasовцы в аэропорту весь день просидели. Только вечером попали в отель
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  • Анонимно 09 апр
    Почему их ещё не закрыли, почти каждый рейс отменяется
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