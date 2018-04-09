Казанцы вторые сутки не могут вылететь из Таиланда из-за поломки самолета

Жители Казани вторые сутки не могут вылететь из курортного города Паттайя (Таиланд) из-за неисправности самолета. Об этом «Реальному времени» рассказали пассажиры задержанного рейса.

Самолет должен был вылететь еще вчера вечером из местного аэропорта Утапао. Однако он оказался неисправен и пассажирам вынужденно пришлось продлить отдых.



По словам туристов, самолет принадлежит компании Royal Flight — российской чартерной авиакомпании со штаб-квартирой в Москве. Всего в Россию не могут вернуться около 330 человек, включая туристов из Казани. При этом на время задержки туроператор оплатил отдыхающим проживание в отеле и питание.

Пассажирам сообщили, что вылет самолета задерживается до 20.00, однако авиалайнер может отправиться в Россию и позже.

Накануне стало известно, что около 200 российских туристов двое суток не могут вернуться из Дубая в Москву из-за поломки самолета.