Около 200 российских туристов застряли в Дубае на двое суток из-за поломки самолета

Примерно 170 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Дубая из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Накануне выяснилось, что самолет, на котором туристы должны были отправиться из Дубая в Москву, оказался неисправен. Поломка была устранена, но пассажиры отказались лететь на этом самолет и авиалайнер отправился в Москву пустым. «Он уже приземлился, все благополучно», — уточнили в пресс-службе.

«Теперь мы нашли резервный борт для вывоза пассажиров, но у нас возникла проблема с получением разрешения от Ирана — так как рейс вне расписания, он пролетает над Ираном, они пока не дали разрешения» — цитирует ТАСС представительницу «Уральских авиалиний».

По словам собеседницы агентства, туристы вылетят домой сразу после того, как будет получено разрешение на рейс. Процедура его получения обычно занимает около суток.



Ранее сообщалось, что около 500 россиян не могли вернуться из Мексики из-за требований эмиграционного контроля о депортации четырех граждан Армении.

