Ветеринарная служба Казани в 2017 году запретила продажу 264 тонн продуктов

В Казани в 2017 году Ветеринарная служба не допустила к реализации 264 тонны «опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного и растительного происхождения». Всего в течение года казанскими лабораториями проведено 670 тыс. экспертиз.

Так, из-за ввезенных зараженных птичьим гриппом птиц было утилизировано полмиллиона куриных яиц, 11 тонн мяса индейки и 177 голов больной птицы, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника.

Кроме того, были не допущены продукты, в которых находили паразитов, а также продукты с истекшим сроком годности, нарушенной упаковкой и патогенной микрофлорой.

Напомним, что на птицекомплексе «Лаишевский» в мае 2017 года был выявлен высокопатогенный вирус гриппа H5. Предприятию пришлось уничтожить все поголовье птицы. Ущерб предприятия оценили в 150 млн рублей.

