ВС поддержал утративших залог заемщиков

Верховный суд поддержал заемщиков, которые утратили залог, а страховщик «забыл» или опоздал с перечислением денег. В таких случаях платить проценты и пени будет уже сама страховая компания.

Предполагается, что такая практика пресечет подобные противоправные практики со стороны страховщиков и заставит банки быть внимательнее к залогам, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что зачастую банкам не приходится вступать в спор со страховой, так как кредит продолжает обслуживаться клиентом вне зависимости от того, оплатит ли страховая случай или нет.

Ранее УФАС по Татарстану доказало, что Российский союз автостраховщиков занижал цены на запчасти до 40%.