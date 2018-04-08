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Нурмагомедов получит за чемпионский бой в UFC 530 тысяч долларов

21:57, 08.04.2018
Нурмагомедов получит за чемпионский бой в UFC 530 тысяч долларов
Фото: ru.wikipedia.org / BattleBeetle

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

За победу над американцем Элом Яквинтой российский спортсмен получит $530 тысяч, сообщает MMA Junkie. При этом чемпионат заплатит 30 тыс., остальные 500 тыс. покроют спонсорские контракты.

При этом Эл Яквинта заработал на поединке $280 тыс.

Напомним, 8 апреля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в легком весе в истории UFC.

Спорт
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