Нурмагомедов получит за чемпионский бой в UFC 530 тысяч долларов

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).



За победу над американцем Элом Яквинтой российский спортсмен получит $530 тысяч, сообщает MMA Junkie. При этом чемпионат заплатит 30 тыс., остальные 500 тыс. покроют спонсорские контракты.

При этом Эл Яквинта заработал на поединке $280 тыс.

Напомним, 8 апреля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в легком весе в истории UFC.