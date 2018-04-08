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Башгидромет пообещал осадки и потепление на начало недели

21:14, 08.04.2018

По прогнозам синоптиков, в Башкирии в понедельник и вторник ожидаются осадки. При этом температура воздуха днем вырастет.

В понедельник, 9 апреля, ожидаются дождь со снегом, сообщается на сайте Башгидромета. Ветер северо-западный умеренный, порывы до сильного. Днем воздух прогреется до 2—7 градусов выше ноля.

Отмечается, что опасных метеорологических явлений 9 апреля не будет.

Во вторник, 10 апреля, возможен дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Столбик термометра будет колебаться на отметке 8—13 градусов тепла.

Общество Башкортостан
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