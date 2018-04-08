В Финляндии с рельсов сошла российская ж/д цистерна с 50 тысячами литров опасного вещества

Более 50 тыс. литров опасного легковоспламеняющегося вещества попало в окружающую среду из-за схода с рельсов российской железнодорожной цистерны в Восточной Финляндии.



«Ущерб окружающей среде огромен. Вещество ядовито и может оказать негативное воздействие на окружающую среду», — передает РИА Новости со ссылкой на Helsingin Sanomat.

На месте работают экологи, спасатели, представители железнодорожной компании. При этом работы по ликвидации последствий метил-трет-бутилового эфира продолжаются весь день. Железнодорожный состав состоял из 50 российских цистерн. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной аварии стал излом тележки цистерны.

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