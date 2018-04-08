В Германии эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны

Более 26 тыс. человек эвакуировали в Падерборне на западе Германии из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.



Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов полторы недели назад. Бомба находилась на глубине 80 см, поэтому ее детонация могла привести к большим разрушениям, передает «РИА Новости» со ссылкой на DPA.

Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 км от места обнаружения бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Также эвакуированы жители отдельных районов исторического центра города.

Накануне в Мюнстере на западе Германии грузовик въехал в группу людей. Погибли три человека, 20 человек пострадали.