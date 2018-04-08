Крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог в Уфе стал «Дортрансстрой»

Мэрия Уфы подвела итоги большей части тендеров на ремонт дорог в городе. Крупнейшим подрядчиком стало ООО «Дортрансстрой», получившее шесть заказов на 149,4 млн рублей.

Компания, например, получила контракт на ремонт улицы 50 лет Октября за 43 млн рублей. Согласно сообщению на сайте госзакупок, подрядчик должен починить участок от улицы Цюрупы до проспекта Октября.

Вторым по размерам контрактов стало ОАО «Строительство транспортных сетей Автодор». Компания выиграла всего два тендера, но их общая сумма составила 148,8 млн рублей.

Третьим по объемам заключенных контрактов стало ООО «Комстрой» с показателем в 147 млн рублей. В частности, компания отремонтирует участок улицы Свободы за 52,6 млн рублей.

По ряду тендеров мэрия Уфы еще не подвела итоги и не опубликовала список победителей.

Напомним, что власти столицы Башкирии объявили около 30 тендеров на ремонт дорог. В сумме начальная стоимость контрактов по ним составила около 1 млрд рублей.

Ранее в обзоре крупнейших подрядчиков по госзакупкам Башкирии «Реальное время» писало, что «Дортрансстрой» принадлежит московскому ООО «УК «Бизнес-Вектор» (им владеет ООО «УфаАренда», которое, в свою очередь, принадлежит кипрской компании «Ерманиер Лимитед» и «Бизнес-Вектору»), а также московскому ООО «Рейс» («дочке» компании «УфаАрендаГрупп», связанной все с тем же кипрским офшором).