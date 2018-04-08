СМИ: Великобритания предложит Скрипалям переехать в США под новыми именами

Экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами для того, чтобы избежать дальнейших покушений на их жизни. Об этом пишет газета Sunday Times.

По ее информации, сотрудники британской разведслужбы MI6 обсудили этот вопрос с коллегами из Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Также британская разведка рассматривает возможность переселения Скрипалей в Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако вариант с США является наиболее предпочтительным.



«США являются наиболее очевидным местом для переселения Скрипалей, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там их будет легче защитить под новыми именами» — рассказал источник.



Кроме того, собеседники издания подтвердили улучшения в состоянии здоровья Скрипалей и выразили надежду на их помощь следствию в ближайшее время.

Ранее BBC сообщила, что Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку.

