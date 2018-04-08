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СМИ: Великобритания предложит Скрипалям переехать в США под новыми именами

09:58, 08.04.2018 1
СМИ: Великобритания предложит Скрипалям переехать в США под новыми именами
Фото: pixabay.com

Экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами для того, чтобы избежать дальнейших покушений на их жизни. Об этом пишет газета Sunday Times.

По ее информации, сотрудники британской разведслужбы MI6 обсудили этот вопрос с коллегами из Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Также британская разведка рассматривает возможность переселения Скрипалей в Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако вариант с США является наиболее предпочтительным.

«США являются наиболее очевидным местом для переселения Скрипалей, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там их будет легче защитить под новыми именами» — рассказал источник.

Кроме того, собеседники издания подтвердили улучшения в состоянии здоровья Скрипалей и выразили надежду на их помощь следствию в ближайшее время.

Ранее BBC сообщила, что Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку.

Справка

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    "Ранее BBC сообщила, что Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку." Ха ха ха!!! И это после того как его траванули БОЕВЫМ нервно паралитическим газом, когда выжить шансов нет, ну если только антидот не введут. Но запад же уверяет что у них нет такого газа, а значит и не может быть антидота!)))))))
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