СМИ: Великобритания предложит Скрипалям переехать в США под новыми именами
Экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами для того, чтобы избежать дальнейших покушений на их жизни. Об этом пишет газета Sunday Times.
По ее информации, сотрудники британской разведслужбы MI6 обсудили этот вопрос с коллегами из Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Также британская разведка рассматривает возможность переселения Скрипалей в Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако вариант с США является наиболее предпочтительным.
«США являются наиболее очевидным местом для переселения Скрипалей, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там их будет легче защитить под новыми именами» — рассказал источник.
Кроме того, собеседники издания подтвердили улучшения в состоянии здоровья Скрипалей и выразили надежду на их помощь следствию в ближайшее время.
Ранее BBC сообщила, что Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку.
Справка
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
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