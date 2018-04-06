СМИ: Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку, сообщает BBC со ссылкой на врачей районной больницы Солсбери.

Вчера Скотланд-Ярд опубликовал заявление дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Она сообщила, что пришла в сознание неделю назад и с каждым днем чувствует себя все лучше.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании утверждают, что это сделали спецслужбы России. В результате действия нервно-паралитического вещества оба пострадавших впали в кому. СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.