В России резко снизились цены на iPhone и Samsung

В России продолжают снижаться цены на флагманские смартфоны, в том числе iPhone 8 Plus (появились на рынке в конце сентября 2017) и Samsung Galaxy S9 (середина марта 2018).



Согласно исследованиям Hi-Tech Mail.ru, новинки от Apple и Samsung с момента старта продаж подешевели примерно на 25% от рекомендуемой цены, установленной производителем.

Так, iPhone 8 Plus предлагают сегодня по цене ниже 50 тыс. рублей (базовая модификация с 64 Гб памяти). Galaxy S9 можно приобрести за 44—45 тыс. рублей (64 Гб).

При этом смартфоном с самым быстрым снижением цены на российском рынке стал iPhone X, говорится в исследовании сервиса онлайновых объявлений «Юла». На момент старта продаж средняя стоимость смартфона составляла более 99 тыс. рублей, сейчас — около 56 тыс. рублей. Цена снизилась более чем на 43%.

На втором и третьем местах по тому же критерию — Huawei P10 (цена упала с 36 до 23 тыс. рублей) и Samsung Galaxy S8 (с 37,4 до 25,7 тыс. рублей).

Ранее Apple разрешила пользователям отключать автоматическое замедление процессора во время разрядки телефона.

