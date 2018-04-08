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В России резко снизились цены на iPhone и Samsung

03:30, 08.04.2018 2
В России резко снизились цены на iPhone и Samsung
Фото: flickr.com/ Kārlis Dambrāns

В России продолжают снижаться цены на флагманские смартфоны, в том числе iPhone 8 Plus (появились на рынке в конце сентября 2017) и Samsung Galaxy S9 (середина марта 2018).

Согласно исследованиям Hi-Tech Mail.ru, новинки от Apple и Samsung с момента старта продаж подешевели примерно на 25% от рекомендуемой цены, установленной производителем.

Так, iPhone 8 Plus предлагают сегодня по цене ниже 50 тыс. рублей (базовая модификация с 64 Гб памяти). Galaxy S9 можно приобрести за 44—45 тыс. рублей (64 Гб).

При этом смартфоном с самым быстрым снижением цены на российском рынке стал iPhone X, говорится в исследовании сервиса онлайновых объявлений «Юла». На момент старта продаж средняя стоимость смартфона составляла более 99 тыс. рублей, сейчас — около 56 тыс. рублей. Цена снизилась более чем на 43%.

На втором и третьем местах по тому же критерию — Huawei P10 (цена упала с 36 до 23 тыс. рублей) и Samsung Galaxy S8 (с 37,4 до 25,7 тыс. рублей).

Ранее Apple разрешила пользователям отключать автоматическое замедление процессора во время разрядки телефона.

БизнесРозничная торговля
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Ой снизились, ой китайцы потому наверное продают тоже хорошие смартфоны....
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  • Анонимно 08 апр
    где вы нашли Галакси 9 за 40-45 тысяч? нету за такие деньги белых Росттестовских телефонов.
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