Apple разрешила пользователям отключать замедление работы iPhone

Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch. Теперь пользователи смогут отключать автоматическое замедление процессора во время разрядки телефона, говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что функция доступна на iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Напомним, в конце 2017 года пользователи устройств Apple обнаружили, что в операционной системе заложена функция, которая «тормозила» работу устройства, и высказали недовольство по этому поводу и даже подавали в суд на корпорацию.