Заместителем главы Минсельхоза Удмуртии назначен 30-летний Антон Корженков

Новым замминистра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии стал 30-летний Антон Корженков. Ранее он работал в региональном филиале «Россельхозбанка».

В министерстве Корженков будет курировать вопросы по разработки и реализации мер господдержки агропромышленного комплекса, передает пресс-служба Минсельхоза УР.

Антон Корженков родился в 1987 году в Брянске. В 2009 году закончил Удмуртский государственный университет по специальности «Экономика труда». Получил степень магистра экономики в ИжГТУ в 2011 году.

«Это прежде всего своевременное и эффективное доведение бюджетных средств до конечных получателей в целях реализации стратегии развития сельского хозяйства республики», — определил первоочередные задачи новый замминистра.

Напомним, что накануне глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил на должности министра здравоохранения республики Игоря Титова. При этом губернатор уволил руководителя своей администрации Андрея Лещинского.