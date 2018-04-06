Бречалов утвердил Титова на посту министра здравоохранения Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил министром здравоохранения республики Игоря Титова. С 2017 года он исполнял обязанности главы Минздрава УР.

Он будет исполнять обязанности на срок полномочий руководителя республики, передает «ФедералПресс».

Игорь Титов родился в 1962 году. Он окончил Томский медицинский институт и Военно-медицинскую академию. С 2012-го по 2017 год Титов возглавлял санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» при Минобороны РФ.

Напомним, что на пост замминистра здравоохранения Удмуртии претендует 32-летний спортивный врач Иван Амбражук. Ранее он работал в Минздраве Подмосковья и контактировал с Титовым. Первым заместителем нового министра станет его подчиненный из санаторно-курортного комплекса Минобороны Георгий Щербак.