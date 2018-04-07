Шесть человек погибли при пожаре в Приморском крае

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в городе Уссурийске Приморского края. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Аврора Римская.

По ее словам, в огне погибли четыре женщины и один ребенок. Позднее в больнице от ожогов скончался мужчина.

СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки, передает ТАСС.

Ранее в результате пожара в шестиэтажном жилом доме Казани погибли два человека.