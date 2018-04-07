Глава МИД Украины пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал «давить на Россию» совместно со странами Запада на фоне введения миротворческих сил ООН в Донбасс.

Ключевым в вопросе ввода миротворцев в Донбасс станет принятие Советом Безопасности ООН соответствующей резолюции. Климкин считает, что Россия якобы может не выполнять в перспективе положения принятого документа. В таком случае давление со стороны Украины и ее партнеров станет «той самой гарантией» выполнения Россией ее возможных обязательств, отметил он.

«Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (введение миротворцев) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — цитирует дипломата «Украинская правда».



Ранее Климкин заявлял, что Киев выступает против проведения выборов президента РФ на неподконтрольных украинской власти территориях в Донбассе.