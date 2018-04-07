На аукционе в Париже продали письмо следователя, занимавшегося делом о гибели Николая II

Письмо следователя по особо важным делам Николая Соколова, занимавшегося расследованием обстоятельств гибели царской семьи по поручению адмирала Александра Колчака, продали на торгах аукционного дома Cazo в Париже за 2,2 тыс. евро.



«Документ попал в надежные руки и, в какое-то ближайшее время, он будет обработан и с ним можно будет познакомиться. Пока я не могу сказать, где и как это будет — решение за новым владельцем. Но идея такая есть», — цитирует «РИА Новости» представителя дома Cazo Татьяну Барышеву.

На документе, написанном 23 июля 1920 года в Париже, стоят две резолюции — общественного и политического деятеля Петра Струве и министра финансов в правительстве Деникина Михаила Бернадского.

При этом в письме Соколов просит выделить дополнительные «200 фунтов в английской валюте» на проведение «допросов многих лиц, находящихся на территории Англии, Швейцарии, и исследование многих предметов при помощи фотографической экспертизы».

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