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Кирпичный завод, принадлежавший Анатолию Ливаде, вновь выставили на торги за 524,3 млн рублей

12:58, 05.04.2018
Кирпичный завод, принадлежавший Анатолию Ливаде, вновь выставили на торги за 524,3 млн рублей
Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Конкурсный управляющий ООО «Клюкер» вновь выставил на продажу кирпичный завод «Ключищенская керамика», ранее принадлежавший главе «ФОНа» Анатолию Ливаде. Сообщение об этом опубликовано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Начальная цена лота составляет 581,5 млн рублей. Доля имущества, не обремененного залогом, составляет 2,37% (12,3 млн рублей), а доля имущества, являющегося предметом залога, — 97,63% (511 млн рублей).

Торги пройдут 18 мая. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены лота.

Изначально кирпичный завод «Ключищенская керамика» выставляли на торги за 581,5 млн рублей. Однако они признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Недвижимость Татарстан
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