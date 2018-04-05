Кирпичный завод, принадлежавший Анатолию Ливаде, вновь выставили на торги за 524,3 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Клюкер» вновь выставил на продажу кирпичный завод «Ключищенская керамика», ранее принадлежавший главе «ФОНа» Анатолию Ливаде. Сообщение об этом опубликовано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Начальная цена лота составляет 581,5 млн рублей. Доля имущества, не обремененного залогом, составляет 2,37% (12,3 млн рублей), а доля имущества, являющегося предметом залога, — 97,63% (511 млн рублей).
Торги пройдут 18 мая. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены лота.
Изначально кирпичный завод «Ключищенская керамика» выставляли на торги за 581,5 млн рублей. Однако они признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
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