СМИ: из-за воя сирены жители Норвегии подумали, что началась война с Россией

Жителей норвежского города Вадсе, расположенного неподалеку от границы с Россией, ночью напугала неожиданно включенная сирена. Сирена заработала примерно в 23.50. Выключили ее только через 15 минут.

Многие жители города, которые в ясную погоду могут разглядеть с набережной территорию России, в этой ситуации «подумали о своем восточном соседе», передает «РИА Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиовещательную компанию NRK.

«Некоторые, конечно, ожидали худшего, например, войны», — заявил офицер полиции Йан-Олав Шельберг. В местный оперативный центр поступило несколько звонков и сообщений от обеспокоенных граждан.

Полиция связалась с представителями сил гражданской обороны, которые не смогли объяснить, почему сработала сирена. При этом сирен в Вадсе несколько, но сработала только одна.

Напомним, в январе жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе.