Власти Уфы не смогут выделить деньги на установку памятника Тукаю

Власти Уфы не будут финансировать установку памятника Габдулле Тукаю перед театром «Нур». Однако городская администрация посодействует Национально-культурной автономии татар РБ в получении гранта президента Башкирии.

«В этом году будет поставлен памятник художнику Ахмату Лутфуллину именно на средства гранта», — приводит «Башинформ» слова ведущего специалиста отдела по языковой политике Управления образования Уфы Ильдуса Кагарманова.

Он также рассказал, что организаторы могут собирать деньги на памятник при помощи краудфандинга.

Председатель автономии Римма Утяшева подчеркнула, что памятник Тукаю в Уфе будет. Согласно постановлению правительства Башкирии, объявлен открытый конкурс на создание лучшего проекта памятника поэту.

Среди требований к проекту памятника предъявляется и такое: объект должен сочетаться с архитектурой театра «Нур».

Напомним, что на этой неделе в Казани был представлен обновленный музей Тукая. Реконструированный за 140 млн рублей музей начнет принимать посетителей этой осенью.