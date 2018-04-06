В Казани задержали женщин за сход в «Салават купере» против МСЗ

Фото: активисты инициативной группы "Нет мусоросжигательному заводу в Казани"

В Казани задержали двух женщин за участие в народном сходе 25 марта в «Салават купере» против стройки мусоросжигательного завода. Речь о двух активистках движения «Против мусоросжигания и за раздельный сбор и переработку отходов» — Гузель Халиловой и Гульназ Смирновой. Сегодня утром Гузель забрали в участок в самом соципотечном микрорайоне, а Гульназ — в отдел полиции на Япеева в Казани. Одна из женщин беременна, сообщают соципотечники.

Судя по протоколу, активисток обвиняют по ч. 5 ст. 20.02 КОАП РФ — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

В самом «Салават купере», где многие также против стройки МСЗ, возмущены задержанием активисток: «Тогда можно всю эту тысячу людей, которые пришли в тот день, задержать!» По словам соципотечников, 25 марта они провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории, что не подпадает под определение стихийного митинга.