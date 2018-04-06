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В Казани задержали женщин за сход в «Салават купере» против МСЗ

11:40, 06.04.2018 16
В Казани задержали женщин за сход в «Салават купере» против МСЗ
Фото: активисты инициативной группы "Нет мусоросжигательному заводу в Казани"

В Казани задержали двух женщин за участие в народном сходе 25 марта в «Салават купере» против стройки мусоросжигательного завода. Речь о двух активистках движения «Против мусоросжигания и за раздельный сбор и переработку отходов» — Гузель Халиловой и Гульназ Смирновой. Сегодня утром Гузель забрали в участок в самом соципотечном микрорайоне, а Гульназ — в отдел полиции на Япеева в Казани. Одна из женщин беременна, сообщают соципотечники.

Судя по протоколу, активисток обвиняют по ч. 5 ст. 20.02 КОАП РФ — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

В самом «Салават купере», где многие также против стройки МСЗ, возмущены задержанием активисток: «Тогда можно всю эту тысячу людей, которые пришли в тот день, задержать!» По словам соципотечников, 25 марта они провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории, что не подпадает под определение стихийного митинга.

Происшествия
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Ну не надо разжигать страсти.
    Проблема утилизации мусора стоит очень остро.
    И решать её надо спокойно, без драм и комедий.
    Женщины должны научится вести себя достойно, как английская Королева, а не базарная хабалка.
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    Анонимно 06 апр
    Можно подумать, что их арестовали за то, что они себя вели не как королевы. Их арестовали за то, что они пытались донести свою позицию.
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    Анонимно 06 апр
    Их вызвали в суд, потому что они устроили несогласованную с мэрией акцию. Такие акции нужно согласовывать, может они просто не знали...
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    Анонимно 06 апр
    Сколько неуважения к людям в вашем незрелом комментарии. А какие цивилизованные формы можете предложить? Как именно учитывается и закрепляется мнение людей территории на возможное отрицательное воздействие того или иного объекта? По королевски, можете объяснить?
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    Анонимно 06 апр
    У Королевы прав побольше, чем у простых смертных. Толку от достоинства, если тебя не услышат?
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    Анонимно 06 апр
    На собрании жильцов запрещено громко говорить? Английская королева вам за такие слова ещё и вдарила бы хорошенько, если не умеете отрываться прилично в адрес женщины...
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    Анонимно 06 апр
    Да, и руководителям мэрии, тоже было бы неплохо вести себя достойно. Только активисты борются за идею, а админ ресурс за бабло. Метшин ничего и не обЪяснил. Все понятно, только зачем строить в местах массовой застройки непонятно. А у этого района под боком скандально известное предприятие "Радон".
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    Анонимно 06 апр
    Эй ,откуда ты взялся "умник".Ты сам будешь дышать этим диоксином,королева ты английская.
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  • Анонимно 06 апр
    Может быть кому-то удалось спокойно и без драм помешать строительству "волжской гавани" в водоохранной зоне? Как вы предлагаете сохранять спокойствие в тот момент когда ваше мнение втапывают в грязь?
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  • Анонимно 06 апр
    Тут получается комедию устроили чиновники. Пусть решают проблему, но должны же они прислушиваться к мнению народа. Если все против МСЗ, значит нужно искать другие пути. Женщины борятся за будущее и здоровье своих детей, может быть и Вашей. Кто ничего не делает, тот всегда критикует.
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    Анонимно 06 апр
    Сто человек - это не все. Как я понимаю, многие просто напуганы так называемыми активистами, которые начитались страшилок в интернете, и неизвестностью. Нужно разъяснять людям, отвечать на вопросы... впрочем Метшин это вчера и делал.
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    Анонимно 06 апр
    Вы проплаченный фейк. А мы жители Салават Купере - все против.
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  • Анонимно 06 апр
    Беременную женщину задержали за правду!
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  • Анонимно 06 апр
    Как нелепо и показушно! Отпустите женщин, они не виноваты, что законы в нашей стране против людей пишутся. Говорилось же, что это не митинг, а собрание жителей!!!
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  • Анонимно 06 апр
    Выход есть! Сколько "бабла" планируется "срубить"? Вот всю эту энергию и в мирное созидательное русло!
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  • Анонимно 06 апр
    Есть земной суд. Но есть и другой. Намного страшнее. МСЗ это просто бизнес, ради которого простые люди и страдают. Бог им судья.
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