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СМИ: США в пятницу введут санкции против российских олигархов

05:18, 06.04.2018 1
СМИ: США в пятницу введут санкции против российских олигархов
Фото: pixabay.com

Белый дом намерен в пятницу объявить о введении санкций в отношении некоторых лиц из кругов «правящей элиты России». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Список лиц, попадающих под санкции, был определен еще в начале года. Санкции будут введены в отношении приближенных президента России Владимира Путина из-за «вмешательства в американские выборы 2016 года».

Накануне сообщалось, что США могут ввести санкции против российских олигархов 5 апреля. По данным Bloomberg, они коснутся 6—10 человек. До этого США опубликовали доклад о приближенных президента РФ Владимира Путина, в который попали 114 крупных чиновников и 96 «российских олигархов».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Печально, что олигархам эти санкции, что слону дробинка . Их добрый царь освободит от НДФЛ, а Они-с отыграются на своем народе - повышением цен и тарифов за товары и услуги. Мэнге Тау
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