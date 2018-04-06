Убыток уфимского «Роскомснаббанка» в 2017 году вырос в 6 раз на фоне создания допрезервов

По итогам 2017 года уфимский «Роскомснаббанк» (бывший «Башкомснаббанк») получил убыток в 2,05 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом он вырос в 6,2 раза.

Из отчетности кредитной организации следует, что такой резкий рост убытков связан с созданием дополнительных резервов «на возможные потери по предоставленным кредитам и другим активам».

При этом активы банка выросли на 11,7% — до 22,61 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, на начало 2018 года составили 19,34 млрд рублей (рост на 7,5% в сравнении с началом года), чистая ссудная задолженность — 14,875 млрд рублей (снижение на 1,9%). Значительную часть всех средств клиентов (85%) составляют вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей (16,443 млрд рублей, рост на 4%).