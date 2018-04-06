Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе газ «Новичок». Об этом рассказал полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся», — цитирует Бабича «Интерфакс».

Ранее газета The Times сообщила, что вещество, которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, якобы было произведено на территории базы в городе Шиханы под Саратовом.