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Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах

10:45, 06.04.2018 1
Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах
Фото: commons.wikimedia.org/ Wikiapril

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе газ «Новичок». Об этом рассказал полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся», — цитирует Бабича «Интерфакс».

Ранее газета The Times сообщила, что вещество, которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, якобы было произведено на территории базы в городе Шиханы под Саратовом.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Ну да! Смешно было бы если признались! И потом, в заявлении британской стороны о хранении ни слова! Речь о месте изготовления!
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