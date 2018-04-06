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С 21 апреля откроется авиарейс из Казани в итальянскую Болонью

10:27, 06.04.2018 2
С 21 апреля откроется авиарейс из Казани в итальянскую Болонью
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 21 апреля стартует новый авиарейс «Уральских авиалиний» по маршруту Казань — Болонья (Италия), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

Самолет будет вылетать из Казани по субботам в 14.35 и совершать посадку в Болонье в 18.05. В обратном направлении самолет вылетает в 08.30 и садится в аэропорту Казани в 13.35.

Для каждого из аэропортов указано местное время. Кроме того, в расписании возможны изменения, предупредили в пресс-службе казанского аэропорта.

Напомним, что со 2 апреля возобновились перелеты из Казани в Хельсинки. А с 3 мая открываются прямые авиарейсы из столицы РТ в Волгоград.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    К сожалению, очень неудобные по времени вылеты.
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  • Анонимно 06 апр
    ценник в 130 тысяч на двоих туда обратно в августе - я ушёл собирать вещи!
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