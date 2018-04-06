С 21 апреля откроется авиарейс из Казани в итальянскую Болонью

С 21 апреля стартует новый авиарейс «Уральских авиалиний» по маршруту Казань — Болонья (Италия), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

Самолет будет вылетать из Казани по субботам в 14.35 и совершать посадку в Болонье в 18.05. В обратном направлении самолет вылетает в 08.30 и садится в аэропорту Казани в 13.35.

Для каждого из аэропортов указано местное время. Кроме того, в расписании возможны изменения, предупредили в пресс-службе казанского аэропорта.

Напомним, что со 2 апреля возобновились перелеты из Казани в Хельсинки. А с 3 мая открываются прямые авиарейсы из столицы РТ в Волгоград.