В Казани назначили нового прокурора Вахитовского района

Новым прокурором Вахиовского района назначен 41-летний Артур Абуталипов, последние 4 года возглавлявший в прокуратуре Татарстана отдел по надзору за дознанием в региональных подразделениях МВД, МЧС и ФССП.

Старший советник юстиции Абуталипов сегодня был представлен подчиненным и приступил к работе, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Артур Ринатович Абуталипов родился 18 марта 1977 года в Казани.

В 1998 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета и одновременно экономический факультет Казанского государственного технологического университета.

Службу в органах прокуратуры начал в 1998 году в должности следователя отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики прокуратуры республики.

В 2002 году — прокурор и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере финансов прокуратуры республики.

В 2002—2003 гг. — заместитель Нижнекамского городского прокурора.

В 2003—2007 гг. — заместитель Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В 2007—2011 гг. — заместитель прокурора Ново-Савинского района г. Казани.

В 2011—2014 гг. — Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В 2014—2018 гг. — начальник отдела по надзору за дознанием в МВД России по Республике Татарстан, УФСКН России по Республики Татарстан, УФССП России по Республике Татарстан, ГУ МЧС России по Республике Татарстан и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.