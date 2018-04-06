Клип на песню Despacito посмотрели рекордные для YouTube 5 млрд раз

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Клип на песню Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки набрал 5 млрд просмотров на YouTube. Это новый рекорд для данной платформы, сообщил Variety.

При этом версия клипа Despacito с участием канадского поп-певца Джастина Бибера набрала около 7,6 млн просмотров.

Композицию в исполнении пуэрториканцев также признали лучшей поп/рок-песней 2017 года. Despacito удостоили музыкальной премии American Music Awards.

Напомним, официальный клип Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube по итогам 2017 года, набрав 4,4 млрд просмотров.