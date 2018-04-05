С 10 апреля Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз продукции растениеводства из Абхазии. Поставки будут осуществляться под контролем Россельхознадзора.

Решение о снятии запрета на поставки принято по итогам совещания под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

«Власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 млн особей, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников», — цитирует пресс-служба директора департамента растениеводства Петра Чекмарева.

Напомним, 2 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продуктов растительного происхождения и многократно используемой тары из Абхазии в связи с распространением коричнево-мраморного клопа на территории республики.