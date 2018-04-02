Новости общества

22:05 МСК
Новости раздела
Общество

В России вступил в силу запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии

08:58, 02.04.2018
В России вступил в силу запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии
Фото: pixabay.com

В России со 2 апреля вводится полный запрет на поставку товаров растительного происхождения из Абхазии. Об сказано в сообщении Россельхознадзора РФ.

Запрет введен для того, чтобы предотвратить попадание на территорию РФ коричнево-мраморного клопа — опасного карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала «Российской газете», что запрет может быть продлен на неопределенный срок.

«Мы не исключаем, что сегодня речь идет о применении некоего биологического оружия. Если обычный вредитель дает три потомства за сезон, то новый — уже шесть», — рассказала Мелано, отметив, что «ситуация остается сложной».

Ранее Россельхознадзор временно ограничил ввоз подкарантинных продуктов из Абхазии в Россию из-за коричнево-мраморного клопа. Отмечается, что насекомое может нанести ущерб России на сумму более 2 млрд рублей в год.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан