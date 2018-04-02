В России вступил в силу запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии

В России со 2 апреля вводится полный запрет на поставку товаров растительного происхождения из Абхазии. Об сказано в сообщении Россельхознадзора РФ.

Запрет введен для того, чтобы предотвратить попадание на территорию РФ коричнево-мраморного клопа — опасного карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта.



Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала «Российской газете», что запрет может быть продлен на неопределенный срок.

«Мы не исключаем, что сегодня речь идет о применении некоего биологического оружия. Если обычный вредитель дает три потомства за сезон, то новый — уже шесть», — рассказала Мелано, отметив, что «ситуация остается сложной».

Ранее Россельхознадзор временно ограничил ввоз подкарантинных продуктов из Абхазии в Россию из-за коричнево-мраморного клопа. Отмечается, что насекомое может нанести ущерб России на сумму более 2 млрд рублей в год.