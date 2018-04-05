Новости общества

21:34 МСК
Новости раздела
Общество

Путин: госструктуры вытесняют малый и средний бизнес

15:57, 05.04.2018 3
Путин: госструктуры вытесняют малый и средний бизнес
Фото: kremlin.ru

Государственные структуры и компании с госучастием занимают ниши малого и среднего бизнеса, монополизируя рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

«Особо отмечу, что государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела», — сказал Путин.

Он отметил, что в 2017 году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях, пишет RT.

Ранее «Реальное время» писало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена существенно ужесточить наказания за картельный сговор.

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Малый и средний бизнес бьется в предсмертной агонии.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Вот чесно слово, если бы не наш Президент такое сказал, ни в жись бы не поверил!
    Ответить
  • Анонимно 10 апр
    Владимир Владимирович! Нужно ужесточить наказания за картельный сговор, но это не означает , что нужно уничтожать госструктуры и компании, должны быть соответствующие законы и жесткий контроль ,а малому и среднему бизнесу нужно помогать и дать им возможность развиваться.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан