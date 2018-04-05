Путин: госструктуры вытесняют малый и средний бизнес

Государственные структуры и компании с госучастием занимают ниши малого и среднего бизнеса, монополизируя рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

«Особо отмечу, что государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела», — сказал Путин.

Он отметил, что в 2017 году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях, пишет RT.

Ранее «Реальное время» писало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена существенно ужесточить наказания за картельный сговор.